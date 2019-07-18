Расписание электричек Рижского направления изменится во второй половине июля
Расписание некоторых пригородных электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в ночь на 20, 21 и 27 июля. Изменения связаны с плановыми работами по укладке нового участка пути и перевода движения поездов на новую ось на перегоне Павшино — Тушино.
На время проведения работ из расписания будут выведены несколько поездов, выполняющих рейсы на участках Москва — Нахабино, Москва — Павшино, Москва — Львовская, Москва — Люблино, Москва — Румянцево, Москва — Новоиерусалимская, Нахабино — Новоиерусалимская, Новоирусалимская — Подольск, Дедовск — Люблино, Царицыно — Львовская, Львовская — Дедовск, Подольск — Нахабино, Тушино — Нахабино, Нахабино — Румянцево, Волоколамск — Шаховская и Волоколамск — Люблино.
Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, сообщается на сайте МЖД.
Отмечается, что технологические «окна» назначены в основном в ночное время, чтобы максимально сохранить для пассажиров привычное расписание. Пассажиров попросили с пониманием отнестись к проводимым работам, а также ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.
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