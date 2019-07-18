Музыка в Метро: Бодарья на Сретенке
• 20:23 • 18 июля 2019
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Известный музыкант, композитор, исполнитель, автор слов и музыки своих песен Бодарья
Фото: соцсети
Начните пятницу с праздничного настроения.
С 10:00 до 12:00 на Сретенском бульваре, там, где выход в город, перед вами выступит Бодарья. Девушка — довольно известный музыкант, композитор, исполнитель, автор слов и музыки своих песен, лауреат международного конкурса «Балтийские звезды», финалист конкурса Converse Rubber Tracks Moscow — 2014.
Сольную карьеру девушка начала, выступая со своей электроакустической программой как в клубах, так и на открытых площадках Москвы и соседних городов.
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