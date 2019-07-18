Упавшее дерево повредило несколько автомобилей и газопровод в Москве

Три припаркованных автомобиля повреждены из-за падения дерева в районе дома 18 на улице Мантулинской в четверг, 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального административного округа столицы.

— По факту произошедшего будет составлен акт о повреждении транспортного средства, и владельцы смогут обратиться в свою страховую компанию за возмещением урона, — говорится в сообщении, опубликованном агентством городских новостей «Москва».

Как рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ГУ МЧС России по столице, в 20 часов 13 минут поступила заявка о том, что по указанному адресу упавшее от сильного ветра дерево повредило пять машин и газовый подвод к жилому дому. На место выехали пять человек личного состава с автоцистерной.

— Работы сотрудники МЧС не проводили, так как на месте работами по распилу, уборке занимаются специалисты управы и «Жилищника», — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, упавшее дерево повредило фасадный газопровод. Прибывшая на место бригада Мосгаза оперативно устранила повреждение. Утечек газа не было, отключения газоснабжения не потребовалось, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгаза.

Ранее жителям столицы рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте в четверг, 18 июля, из-за непогоды.

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