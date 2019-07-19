Леди Гага устроила вечеринку после переезда к Бредли Куперу

Звездная разлучница пары Ирины Шейк и Бредли Купера певица Леди Гага устроила вечеринку в честь запуска своего бренда косметики и опубликовала снимок с бокалом шампанского на своей странице в соцсети.

Пользователи из России уже несколько дней «атакуют» комментариями Леди Гагу. Большинство из них сначала носили негативный характер, поклонники Ирины Шейк писали проклятия в адрес певицы. Позже это превратилось в своеобразный флешмоб, люди делятся рецептами, ищут любовь и пытаются продать гараж. Однако звезда до сих пор не закрыла комментарии на своей странице в Instagram и продолжает активно вести соцсеть.

Русскоязычные фолловеры продолжили писать комментарии Леди Гаге.

— Кажется это самый долгий живой чат за историю инстаграмма. Где Познер? Можно уже более глубокие темы затрагивать! — иронично заметил один пользователь.

— Я тут разместила коммент, и у меня теперь 1,7 миллиона подписчиков. Это работает, — отметила фолловер.

— Зашла посмотреть вот на это вот все, а весело же оказывается, — написала пользователь.

Читайте также: Шейк и Купер договорились об опеке над дочерью