Энергоблок №4 Калининской АЭС вывели на номинальную мощность
Энергоблок №4 Калининской АЭС, отключенный от сети день назад вместе с двумя другими блоками, возобновил работу на номинальной мощности. Об этом сообщили в пресс-службе атомной станции.
Номинальная мощность энергоблока №4 Калининской АЭС составляет 1000 МВт, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Тверской области три энергоблока Калининской атомной электростанции отключились от сети. Причиной аварийной ситуации стало прекращение работы одного из трансформаторов. В результате инцидента были отключены высоковольтные линии электропередач «Белозерская» и «Опытная».
Сейчас в работе на АЭС находятся энергоблоки №3 и 4. На участках №1 и 2 ведется подготовка к включению в сеть.
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