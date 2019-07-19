Дом 1938 года постройки на Кутузовском проспекте отремонтируют
Дом довоенной постройки 1938 года, расположенный на Кутузовском проспекте, будет отремонтирован. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Москомэкспертизы.
— Десятиэтажное кирпичное здание, состоящее из 12 подъездов, будет отремонтировано в рамках программы капитального ремонта, — указано в сообщении.
Уточняется, что здание расположено по адресу: Кутузовский проспект, дом 45.
Согласно проектной документации, в здании в соответствии с результатами обследования будут обновлены строительные конструкции. Кроме того, специалисты восстановят кирпичную кладку стен фасадов и карнизов, а также восстановят защитный слой бетона на балконных плитах. Стены будут обработаны специальным антигрибковым составом, передает агентство городских новостей «Москва».
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