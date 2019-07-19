Автомобиль загорелся после аварии на востоке Москвы
• 12:10 • 19 июля 2019
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Пострадавшие госпитализированы в одно из медицинских учреждений города
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
В результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Москвы загорелся автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.
— В районе Салтыковской улицы, 8, произошло столкновение двух транспортных средств, после чего один из автомобилей загорелся. В результате ДТП два человека пострадали, — указано в сообщении.
На данный момент пострадавшие госпитализированы в одно из медицинских учреждений города.
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