Мужчину задержали в Москве за кражу более 200 тысяч пластиковых лотков
• 12:35 • 19 июля 2019
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1965 года рождения, работающего охранником
Фото: скриншот видео Youtube (канал KiryagaGame)
Полиция задержала в столичном районе Ново-Переделкино мужчину, который вывез с предприятия 282 934 пластиковых лотка для упаковки. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
Сообщается, что хищение собственности одной из столичных компаний было выявлено по итогам проведенной инвентаризации. Материальный ущерб составил около 20 миллионов рублей.
Противоправные действия совершались с сентября 2018 года по март 2019 года.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1965 года рождения, работающего охранником. В отношении него возбуждено уголовное дело и выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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