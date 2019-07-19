Дело возбуждено после гибели женщины в Измайловском парке
Уголовное дело возбуждено после смерти женщины в Измайловском парке, причиной которой стал наезд неизвестного на летних лыжах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Пострадавшая получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов. От полученных травм она через несколько часов скончалась в больнице, — указано в сообщении.
Инцидент произошел 12 июля. Мужчина, двигавшийся по велодорожке на летних лыжах, совершил наезд на прогуливавшуюся женщину. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено в четверг, 18 июля. Полиция занимается установлением личности подозреваемого.
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