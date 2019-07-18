МВД не стало возбуждать дело в отношении женщины, задержанной на почте с лекарством
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по итогам доследственной проверки представители правоохранительных органов не нашли оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, задержанной при получении посылки с запрещенными препаратами.
Изученные специалистами материалы не позволяют принять решение согласно статье 145 УПК РФ.
Представители МВД вернули дело московской таможне, сотрудники которой и задержали женщину.
Напомним, что это произошло 17 июля. Таможенники обнаружили в одной из посылок, прибывшей из Европы, таблетки в количестве 400 штук. Содержащийся там препарат не зарегистрирован на территории РФ. Женщина объяснила получение лекарств необходимостью поддержания здоровья ребенка.
Позже Минздрав сообщил, что граждане страны имеют право провозить наркотические и психотропные лекарства без разрешения при одном условии. Для этого необходимо иметь при себе подтверждающие факт назначения веществ медицинские документы.
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