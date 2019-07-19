Шереметьево опровергло информацию о восьми пострадавших в задымленном самолете
В пресс-службе московского аэропорта Шереметьево опровергли информацию о восьми пострадавших в результате задымления самолета Boeing 737. Двое человек действительно были госпитализированы.
В авиагавани отметили, что помощь потребовалась только пяти людям, которых до врачей сопроводили трое. Они обратились к врачам в связи с повышением артериального давления или растяжением связок.
В Шереметьеве считают, что информация о восьми пострадавших «возникла из-за путаницы».
— Последних на каком-то этапе, возможно, тоже включили в число тех, кто получил травмы, — цитирует пресс-службу авиагавани РИА Новости.
Напомним, что Boeing 737 авиакомпании Nordwind направлялся из Москвы в Ереван. В кабине пилотов произошло задымление. Все 173 пассажира были эвакуированы.
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