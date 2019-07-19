Шоу музыки и света
С 23 августа по 1 сентября 2019 года в Москве на Красной площади пройдет XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
На протяжении десяти вечеров перед зрителями и гостями на Красной площади разворачивается красочное шоу, представляющее собой выступления подразделений почетной охраны глав государств, лучших российских и зарубежных военнооркестровых и творческих коллективов, «обрамленное» театральными элементами, световыми инсталляциями и грандиозными салютами. За 11 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит фестиваль Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года — Basel Military Tattoo).
География стран-участниц проекта традиционно охватывает все части света. Организаторы уже представили многих участников. В этом году в Москву приедут: Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, оркестр «Армони» Вооруженных сил Турции, Военный оркестр Народной армии КНДР, марширующие оркестры из Норвегии, образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан, Военный симфонический оркестр Египта, образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь, а также Международный кельтский оркестр волынок и барабанов и Международная команда кельтских танцев.
«Спасская башня» — это и грандиозная шоу-программа на Конном манеже фестиваля, которую уже много лет готовит Кремлевская школа верховой езды, и программа «Спасская башня детям», включающая фестиваль детских и молодежных духовых оркестров, смотр-конкурс детских почетных караулов. Ежедневно в тематических шатрах детского городка фестиваля проходят выставки, мастер-классы, конкурсы, эстафеты и игры, посетить которые свободно могут все желающие. Подробную информацию о фестивале «Спасская башня — 2019» можно найти на официальном сайте.
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