Школу на 2,5 тысячи учеников на территории ЗИЛа подготовили к эксплуатации
Завершена итоговая проверка на строительстве школы с детским технопарком, расположенной на территории бывшего завода ЗИЛ в Даниловском районе столицы. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
— Застройщик устраняет замечания, выявленные в ходе итоговой проверки. После устранения замечаний Комитетом будет оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, — сообщил он.
Новое учебное заведение расположено по адресу: улица Автозаводская, владение 23. После открытия школа станет самой большой на территории Российской Федерации. Здание будет оснащено всем современным оборудованием для всестороннего развития детей.
Строительство школы стартовало в марте 2017 года. Четырехэтажное здание общей площадью 40,8 тысячи квадратных метров отличается сложной многоугольной формой. Оно разделено на три блока: культурно-спортивный, начальной школы, а также блок основной и старшей школы, передает агентство «Интерфакс».
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