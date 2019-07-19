Генетики выяснили, что болезнь Паркинсона «зарождается» в кишечнике

Исследователи из медицинской школы университета Джонса Хопкинса выяснили, что болезнь Паркинсона берет свое начало в кишечнике. Ученые отследили путь токсичного белка к мозгу мыши с момента его появления в кишечнике. Далее они сымитировали процессы, которые свойственны этому недугу.

Еще 16 лет назад исследователь Хайко Браак из Ульмского университета высказал смелую точку зрения насчет кишечника как своеобразного очага болезни в организме человека. Он считал, что провоцирует развитие болезни патологический белок альфа-синуклеин. По мнению ученого, он попадает из кишечника в соседнюю нервную систему, а потом через блуждающий нерв проникает к основанию мозга, где белок уничтожает нейроны.

Специалисты университета Джонса Хопкинса, в свою очередь, доказали, что эта теория действительно верна.

Исследователи ввели синтетически созданный вредоносный белок в мышцы кишечника мышей как раз там, где есть связи с блуждающим нервом. В итоге веществу понадобился лишь месяц, чтобы добраться до ствола мозга.

А еще через семь месяцев после инъекций альфа-синуклеин поразил гиппокамп и обонятельную луковицу. Как результат — у мышей развилась самая что ни на есть болезнь Паркинсона. Животные начали с трудом двигаться, у них появился тремор, а также депрессия, проблемы с памятью и обонянием.

Сейчас исследователи продолжают изучать действие вредоносного белка для поиска новых методов лечения неврологического заболевания, сообщает портал MedicalNewsToday.

Читайте также: Медики назвали причину заболеваний печени у непьющих людей