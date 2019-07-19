Минтруд: Уровень безработицы в России повысится из-за граждан предпенсионного возраста
Представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации сообщили, что в 2020 году уровень безработицы повысится в 1,6 раза. По оценкам специалистов, это случится за счет граждан предпенсионного возраста.
С января по июль 2019 года, как передает Минтруда, в России среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных составляет 92 тысячи человек. Прогнозируется, что в будущем этот показатель резко подрастет.
— Среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в 2020–2022 годах составит больше 150 тысяч человек, — цитирует «Интерфакс» сообщение от ведомства.
Данный прогноз также говорит и о дополнительных тратах из бюджета страны. Дополнительно для выплаты пособий по безработице придется выделять 2,6 миллиарда рублей. И это при том, что размер выплат по безработице останется прежним.
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