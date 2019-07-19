Минтруд не планирует увеличить размер пособия по безработице в 2020 году
• 12:14 • 19 июля 2019
Поделиться:
0
doc76ac3xyrvww17vvoce8n
С 1 января 2019 года в России повысили минимальный и максимальный показатель пособия по безработице
Фото: АГН «Москва»
Минтруд РФ не планирует увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году.
Согласно документу, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, минимальный размер выплат составит 1,5 тысячи рублей, а максимальный — 8,5 тысячи рублей. Пособия по безработице для лиц пенсионного возраста составит 11 тысяч 280 рублей.
Напомним, что с 1 января 2019 года в России повысили минимальный и максимальный показатель пособия по безработице. В следующем году цифры останутся неизменными.
Читайте также: Минтруд объяснил причины переноса двух выходных дней в 2020 году
12:4919 июля 2019
12:2019 июля 2019
12:1019 июля 2019
12:0219 июля 2019
11:5219 июля 2019
11:3219 июля 2019
11:2219 июля 2019
11:2019 июля 2019
11:1219 июля 2019
11:0419 июля 2019
11:0119 июля 2019
10:5019 июля 2019
10:5019 июля 2019
10:3819 июля 2019
10:3819 июля 2019
10:3119 июля 2019
10:2219 июля 2019
10:1619 июля 2019
10:1219 июля 2019
10:0119 июля 2019
09:4319 июля 2019
09:3219 июля 2019
09:1219 июля 2019
09:1119 июля 2019
09:0819 июля 2019
09:0019 июля 2019
08:3419 июля 2019
08:2819 июля 2019
08:2019 июля 2019
08:0219 июля 2019
08:0219 июля 2019
08:0119 июля 2019
07:5019 июля 2019
07:4019 июля 2019
07:3719 июля 2019
07:3719 июля 2019
07:2619 июля 2019
07:2619 июля 2019
06:5119 июля 2019
06:0119 июля 2019
05:4319 июля 2019
03:4019 июля 2019
03:1219 июля 2019
02:1419 июля 2019
01:4819 июля 2019
01:1619 июля 2019
00:5219 июля 2019
23:5618 июля 2019
23:3018 июля 2019
22:5518 июля 2019
22:4118 июля 2019
22:2618 июля 2019
21:3818 июля 2019
21:0918 июля 2019
21:0018 июля 2019
20:5718 июля 2019
20:0518 июля 2019
19:4318 июля 2019
19:1818 июля 2019
19:1818 июля 2019
18:5918 июля 2019
18:2418 июля 2019
18:2018 июля 2019
18:1518 июля 2019
18:0918 июля 2019
17:3018 июля 2019
17:1318 июля 2019
17:0618 июля 2019
17:0218 июля 2019
17:0118 июля 2019
16:5318 июля 2019