«Абсолютно не избалован»: Сергей Лазарев рассказал о своем сыне

Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями о своем сыне Никите. В частности, он рассказал, как они вместе проводят время летом.

Несколько недель они отдыхали в США — артист учил сына плавать в океане, а также отвел его в Диснейленд. Это уже не первый поход ребенка в парк развлечений. Сейчас, по словам музыканта, сын стал смелее и заинтересованнее.

— Приятно осознавать, что у меня ребенок очень вежливый, никогда ничего не требует и не выпрашивает, а скромно интересуется: «А можно вот это купить?» — заявил Лазарев.

Он добавил, что старается не появляться с ним часто на публике и выставлять его фотографии в социальные сети. Это необходимо для того, чтобы у мальчика было нормальное детство.

— Абсолютно не избалован, горжусь этим, — сказал артист.

Лазарев планирует отдать сына в школу с семи лет. Никита уже знает алфавит, читает и пишет цифры, сообщает «СтарХит».

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