Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста Александра Ширвиндта
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.
В соответствующей телеграмме, опубликованной на сайте градоначальника, отмечается огромный вклад, который художественный руководитель Московского академического театра сатиры внес в развитие искусства России.
— Обладая ярким талантом, неподражаемым обаянием и тонким юмором, вы завоевали искреннюю любовь миллионов зрителей. Незабываемые образы, созданные вами на сцене и экране, являются вершиной актерского мастерства, — отметил мэр и указал на то, что фильмы с участием артиста стали настоящей классикой отечественного кинематографа.
Помимо прочего, обращается внимание и на особую роль спектаклей, которые Ширвиндт ставит на сцене Театра сатиры. По словам Собянина, они обогащают культурное пространство Москвы.
СПРАВКА «ВМ»
Актер, театральный режиссер и сценарист Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. В 1956-м окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. В том же году сыграл первую роль в кино — эстрадного певца Вадима Ухова в фильме «Она вас любит». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Награжден орденом Дружбы народов. В честь Александра Ширвиндта назван астероид, открытый в 1983 году.
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