Российские ученые создали пластыри для восстановления после ишемии

Коллаборация российских и тайваньских ученых разработала новый метод восстановления тканей после ишемии. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ имени М. Ломоносова.

Разработка представляет собой пластыри из генномодифицированных стволовых клеток для восстановления кровоснабжения и иннервации тканей после ишемии. Новый метод был успешно протестирован на мышах.

В ходе эксперимента грызунов разделили на пять групп.

— Животных из первой и второй лечили с помощью суспензии немодифицированных и модифицированных мезенхимальных стромальных клеток соответственно, третью и четвертую — пластами немодифицированных и модифицированных клеток. Пятая группа была контрольной, — рассказали в пресс-службе.

У мышей проводили измерение кровотока в конечностях и брали ткани мышц на анализы. Наиболее эффективной была признана терапия с помощью пластов генетически модифицированных стволовых клеток — за 21 день кровоток в тканях восстанавливался практически до 70 процентов.

Теперь ученые займутся дальнейшим продвижением новой технологии. В частности, им необходимо подтвердить безопасность применения методики у животных. После будут проведены клинические исследования у больных с тяжелой ишемией нижних конечностей, пишет агентство городских новостей «Москва».

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