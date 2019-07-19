Москвичей и гостей столицы пригласили на грандиозное тортометание в парк Горького
20 июля в парке Горького на Пушкинской набережной состоится настоящая кондитерская битва, приуроченная к Международному дню торта, сообщают столичные власти. В ней сможет принять участие любой, кто получит специальный защитный комбинезон и торты в качестве «снарядов» для сладких «боевых действий».
В каждом необычном сражении примут участие две команды, а специально для зрителей на диете построены трибуны. Профессиональные комментаторы высококалорийных войн не пропустят ни одного точного попадания, а зажигательными музыкальными сетами обеспечит известный диджей Александр Нуждин. Самые меткие и при этом точные участники кондитерской битвы получат призы.
Стать участником «войны тортов» можно абсолютно бесплатно и без предварительной регистрации, как и получить специальную защитную одежду и торты.
Начало тортометания — в 12:00.
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