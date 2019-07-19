Москвич подарил Музею Победы семейные реликвии об отце-сталеваре
Житель Москвы Виктор Звездин передал в дар Музею Победы 20 раритетов его отца — прославленного сталевара Александра Звездина.
Более 70 лет реликвии бережно хранились в семье. Москвич решил увековечить память о своем отце и отдал в фонды музея документы, снимки, а также ведомственные награды.
За свой самоотверженный труд сталевар мартеновских печей Люблинского литейно-механического завода Александр Звездин был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Он стал одним из немногих, кто использовал научный подход к плавке металла, что позволило ему добиться впечатляющей производительности. Так, он первым из сталеваров выплавил 40 тонн стали из 15-тонной печи за одну смену вместо положенных 22. При этом Звездин уменьшил производственный процесс с пяти до трех с половиной часов.
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