Сразу 6 документальных и художественных выставок пройдут в Музее Победы

Музей Победы совместно с Российским военно-историческим обществом подготовили сразу шесть выставок для горожан и гостей столицы, желающих культурно обогатиться.

Тематика экспозиций впечатляет разнообразием — от предметно-документальных до художественных.

Начать стоит с выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата», которая пройдет в стенах аванзала зала Славы. На ней представят приблизительно 30 работ фронтовых художников, ознакомившись с произведениями которых посетители смогут оценить их уникальный вклад в победу.

Тематика экспозиций впечатляет разнообразием — от предметно-документальных до художественных Фото: Фотографии предоставлены Музеем Победы

На балконе второго этажа гостей приглашают полюбоваться временной экспозицией в рамках проекта «Война: день за днем», приуроченной ко дню рождения Валентина Пикуля. В ходе мероприятия посетителям расскажут о периоде обучения писателя в Соловецкой школе юнг и о его службе на Северном флоте в военное время. На выставке представят свыше десяти предметов.

На третьем этаже по случаю 75-летия со дня освобождения Белоруссии организуют экспозицию «Операция «Багратион». Разгром», где покажут порядка 150 раритетных объектов из фондов Музея Победы и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Музей Победы совместно с совместно с Российским военно-историческим обществом подготовили сразу шесть выставок для горожан и гостей столицы, желающих культурно обогатиться Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Три выставки почти единовременно пройдут в Выставочной галерее. Среди них художественная «Женщины военной эпохи», посвященная жизни соотечественниц в непростые 40-е годы и представленная работами художников-фронтовиков Бориса Неменского, Николая Обрыньбы, Валентины Глобиной. В бирюзовом зале состоится юбилейная экспозиция народного художника РФ Виктора Макеева «Вехи большого пути», приуроченная к его 95-летию. На ней выставят около 36 живописных полотен (гравюры, пейзажи и абстракции) и 9 фронтовых рисунков.

Наконец, к 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в прочих залах организуют одноименный международный выставочный проект, где гости смогут посмотреть на почти 200 раритетов из фондов Музея Победы, личных коллекций потомков полководцев Великой Отечественной, Музея военной авиации имени Шеннолта (США), Национального музея Военной истории (Люксембург).

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