Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул главу Министерства обороны страны Степана Полотораку. Инцидент произошел в процессе осмотра главой государства экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Видео с толчком Зеленского можно увидеть на YouTube.
В настоящее время причины не раскрываются, однако на записи видно, что Полторака во время разговора резко приблизился к президенту. После этого Зеленский и оттолкнул его.
Отметим, что в разговоре и осмотре модулей также принимали участие начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, замглавы офиса президента Руслан Рябошапка и еще один мужчина, имя и должность которого неизвестна.
Отметим, что в финале записи видно, что между Зеленским и министром обороны конфликта в итоге не произошло, После толчка президент хлопал Полтораку по плечу.
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