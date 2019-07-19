МЧС предупредило жителей столичного региона о грозе с ливнями до вечера 19 июля
• 17:42 • 19 июля 2019
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Находящимся на улице гражданам стоит избегать рекламных щитов, деревьев и иных конструкций, уязвимых перед воздействием ветра
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
В столичном регионе 19 июля, в пятницу, ожидаются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Непогода продлится по меньшей мере до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.
В связи с данным прогнозом МЧС рекомендует снизить скорость движения при управлении транспортом, а также парковаться только вдали от деревьев и шатких конструкций. Находящимся на улице гражданам стоит избегать рекламных щитов, деревьев и иных конструкций, уязвимых перед воздействием ветра. Об этом пишет агентство «Москва».
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