Сергей Собянин: Плавательный центр в «Лужниках» достроят в ближайшие месяцы

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 июля посетил строительство многофункционального плавательного центра в «Лужниках».

Раньше здесь был обычный открытый бассейн. Его построили практически одновременно со всеми спортивными объектами «Лужников». За более чем 60 лет, конечно, технологии ушли далеко вперед, а само здание нуждалось в обновлении. В итоге в 2016 году здесь начались строительные работы, которые на сегодняшний день почти закончены.

— Идут отделочные, пусконаладочные работы. Надеюсь, что осенью этот центр примет первых москвичей, — сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что в «Лужниках» продолжается строительство новых объектов.

— Не так давно мы запустили дворец художественной гимнастики — самый крупный в мире, — сказал он.

Этот плавательный центр — еще один важный объект. По словам мэра, он будет крупнейшим в России и Европе.

По своей архитектуре здание будет сочетаться с остальными объектами «Лужников» Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

— Объем людей, которые сюда будут приходить, по сравнению с тем, что было раньше, увеличится почти в 40 раз, — подчеркнул глава города.

Заниматься в центре смогут и дети, и взрослые, и профессионалы, и любители.

— Конечно, будет организован семейный отдых, — добавил он.

Кроме большого 50-метрового бассейна на 10 дорожек и двух 25-метровых, в центре будут водные аттракционы. Монтаж разноцветных горок практически завершен, осталось провести их проверку. На первом этаже создана отдельная зона с раздевалками. Чтобы переодеться, посетители смогут воспользоваться кабинками.

Отметим, что в центре также будут тренировочные залы, фитнес-центр, СПА, боксерский клуб, гимнастический центр, центр спорта для всей семьи и серф-центр.

Кроме большого 50-метрового бассейна на 10 дорожек и двух 25-метровых, в центре будут водные аттракционы Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

По своей архитектуре здание будет сочетаться с остальными объектами «Лужников». Прежде всего, оно сохранит основные черты исторического сооружения. Так, во время строительных работ будет воссоздана колоннада, а исторические горельефы, снятые со старого здания, будут размещены внутри на стене главного входа в зону бассейнов.

— Главный и боковой фасады плавательного центра украсят реплики 12 барельефов, в точности повторяющие исторические панно, — рассказали в пресс-службе мэрии Москвы, добавив, что на панно в характерном стиле советского романтизма 50-х годов будут изображены состязания в разных видах спорта, спортсмены с кубками и лавровыми венками, девушки в купальниках, обнаженные фигуры в позах, напоминающих античные статуи. — Также фасады будут украшены орнаментом из колец, напоминающим об Олимпиаде-80.

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