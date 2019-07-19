Три миллиарда рублей выделили на строительство нового корпуса РЭУ имени Плеханова
• 18:18 • 19 июля 2019
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Площадь нового корпуса РЭУ имени Плеханова составит 23,4 тысячи квадратных метров
Фото: сайт РЭУ имени Плеханова
Три миллиарда рублей выделил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на строительство нового корпуса цифровых и информационных технологий РЭУ имени Плеханова.
Высшее учебное заведение получило финансовую поддержку в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ».
Отметим, что общая сметность строительного проекта составляет четыре с половиной миллиарда рублей.
Документ, подтверждающий государственное финансирование, опубликован на федеральном портале правовой информации.
Площадь нового корпуса РЭУ имени Плеханова составит 23,4 тысячи квадратных метров, его главный фасад будет выходить на Сухаревскую площадь и перспективу Садового кольца.
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