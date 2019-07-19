Русофобское изображение появилось на дверях украинской пиццерии
Перечеркнутую табличку с изображением свиньи, раскрашенной в цвета флага Российской Федерации, установили на дверях пиццерии в украинских Черновцах.
Сотрудники заведения объяснили появление русофобской картинки. По их словам, многие посетители пиццерии настроены «крайне пророссийски» и не говорят на украинском или английском языках.
- Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению, - передает Страна.ua слова персонала заведения.
В свою очередь, работники ресторана принципиально не общаются с клиентами на русском. Почему выбор изображенного животного пал именно на свинью – не уточняется.
Напомним, что в последнее время для жителей Украины очень остро встает языковой вопрос. На территории страны было запланировано переименование всего, что связано с РФ, напоминает РИА Новости.
Читайте также: Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны при встрече