«Ребра заживают долго»: спортивный врач о травме Инны Чуриковой
После травмы ребра заживают довольно долго — от четырех до шести недель. Об этом рассказал спортивный врач, травматолог Артем Катулин, комментируя состояние пострадавшей актрисы Инны Чуриковой.
— Повязки, фиксирующие ребра, проблемные, особенно у возрастных людей, потому что могут возникнуть застойные явления в легких, которые могут привести к пневмонии и прочему. Так же как при переломе шейки бедра люди умирают не от самой травмы, а от того, что залежались. Не дай бог, конечно! И самой адекватной помощью будет так называемое тейпирование, которое позволяет ограничить движение ребер без ограничения движения легких, — рассказал травматолог корреспонденту «Вечерней Москвы».
Напомним, Инна Чурикова получила травму во время спектакля в четверг, 18 июля. Врачи диагностировали у нее перелом ребер, а также зафиксировали ссадины на руках. В настоящее время актрису перевели в обычную палату в состоянии средней тяжести.
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