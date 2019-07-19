Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволит 11 послов страны в разных странах. В том числе с поста был снят Валерий Чалый — посол в Соединенных Штатах Америки.
Указы об увольнениях опубликованы на официальном сайте Зеленского.
Отметим, что также президент уволил с ранее занимаемых должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Антигуа и Барбуда и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.
Кроме того, Зеленский снял с постов официальных представителей страны в Иордании, Аргентине, Парагвае и не только.
Напомним, что ранее с президентом Украины произошел инцидент. Зеленский оттолкнул министра обороны во время встречи.
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