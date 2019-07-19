Политолог заявила, что Зеленский готов к продолжению диалога с РФ
Украинский политолог Елена Дяченко заявила, что переговоры президента Владимира Зеленского с Россией не являются его предвыборным пиаром, а сам он готов к продолжению диалога.
Она отметила, что глава государства выбрал правильный путь развития отношений с Россией — меньше слов, больше дела.
— В ситуации, когда страна оказалась разъединенной политикой бывшего президента Украины Петра Порошенко, правильным будет меньше говорить, а больше делать, как это и происходит в случае Зеленского. В его отношении можно отметить положительную тенденцию, — передает слова Дяченко РИА Новости.
Однако политолог заметила, что президент иногда делает заявления, противоречащие позиции главы государства, которые направлены на «промайданную» публику.
Напомним, что не так давно Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор.
Читайте также: Возможность встречи Путина и Зеленского оценили в Кремле