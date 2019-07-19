Представитель ОБСЕ призвал освободить Вышинского
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир прокомментировал очередное продление ареста журналиста Кирилла Вышинского. Он назвал решение украинского суда ужасным.
Кроме того, Дезир на своей официальной странице в социальных сетях призвал освободить Вышинского. Кроме того, представитель ОБСЕ отметил, что лично приложит все усилия, чтобы добиться указанного результата.
Terrible that journalist's Kirill #Vyshinsky’s pre-trial detention was extended again today in #Ukraine for two more months. I reiterate my call to the authorities for his release. I will spare no effort for this.— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 19 июля 2019 г.
— Ужасно, что сегодня еще на два месяца продлили досудебное содержание под стражей на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Я повторяю свой призыв к властям освободить его. Я приложу для этого все усилия, — пишет Дезир в Twitter.
Напомним, что Вышинскому продлили арест до 16 сентября 2019 года. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что это решение суда — «стыд и позор».
Читайте также: Зеленский рассказал, на кого он готов обменять Вышинского