Политолог: Обмен Сенцова на Вышинского поможет восстановить торговые отношения с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать обмен заключенными двух стран. Началом мирного процесса может стать обмен руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова. Это было бы первым шагом к мирным переговорам и потеплению отношений между двумя странами, считает бывший президент Украины.

Директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев считает, что согласие президента Украины на обмен заключенных идет в рамках подготовки перед избирательной компанией в Верховную Раду.

— Это заявление принять участие в сделке услышано российской стороной. У России достаточно слабая позиция с точки зрения влияния политической партии Медведчука, Бойко и Рабиновича («Оппозиционная платформа-За жизнь» — прим. «ВМ») на участие в Верховной Раде, — пояснил политолог.

По словам эксперта, России важно найти «акции», точки опоры внутри новой парламентской коалиции в Верховной Раде и с нынешним президентом Зеленским, который, очевидно, забирает суперкоалиционное большинство.

— В этой связи, полагаю, переговорный процесс будет идти именно в этом ключе и ряд гуманитарных вопросов, а именно вопрос обмена военнопленных и политзаключенных является одним из важнейших в этой сделке, — пояснил собеседник «ВМ».

Никита Исаев не считает, что заявления Зеленского — блеф.

— Президент Украины сам заинтересован в обмене. Если обеими сторонами будут соблюдаться договоренности в рамках пакетного соглашения, то отношения для России и Украины будут, безусловно, находиться в некоем диалоге, который будет включать в себя на первом этапе определенные моменты восстановления торговых отношений, — полагает специалист по международным отношениям.

В будущем, прогнозирует политолог, возможно снижение военной активности на Донбассе, а также снижение публичной политической напряженности, в том числе и посредством государственной пропаганды с каждой из сторон.

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