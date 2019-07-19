Доступ к станциям метрополитена ограничат из-за концерта Эда Ширана
Московский метрополитен предупредил горожан о вероятности возникновений ограничений при входе и выходе со станций «Спартак» и «Тушинская».
Они могут произойти в связи с концертом британского исполнителя Эда Ширана, который будет выступать 19 июля на стадионе «Открытие».
Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас соблюдать порядок и требования сотрудников метро и полиции.— Московское метро (@MetroOperativno) 19 июля 2019 г.
Отмечается, что музыкант впервые даст концерт в России. Москвичам и гостям столицы приносят извинения за временные неудобства. Пассажиров просят с пониманием относиться к требованиям сотрудников метро и полицейских.
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