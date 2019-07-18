Движение на красной ветке метро введено в график после падения пассажира
• 23:15 • 18 июля 2019
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Об обстоятельствах произошедшего и состоянии упавшего пассажира не сообщается
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена ввели в график.
Сбой произошел вечером в четверг из-за падения пассажира на пути.
— Движение на Сокольнической линии введено в график, — сообщается в официальном аккаунте метро в Twitter.
Движение на Сокольнической линии входит в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 18 июля 2019 г.
Об обстоятельствах произошедшего и состоянии упавшего пассажира не сообщается.
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