Парк «Остров мечты» в Москве подключили к теплоснабжению раньше срока
Специалисты Московской объединенной энергетической компании сумели раньше срока закончить работы по подключению парка «Остров мечты» к теплоснабжению. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
— Присоединение выполнено от магистральной тепловой сети источника теплоснабжения ТЭЦ-8 ПАО «Мосэнерго» со строительством трубопровода протяженностью около пяти километров, — пояснили в МОЭК.
Уточняется, что максимальная тепловая нагрузка объектов парка превышает 24 гигакалорий в час, что сравнимо с нагрузкой трех жилых кварталов, возведенных с использованием энергосберегающих технологий.
Стоит подчеркнуть, что подключение было выполнено с опережением сроков, указанных в соглашении.
Читайте также: Сергей Собянин: Строительство парка «Остров мечты» подходит к концу