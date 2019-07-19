Комплекс по переработке отходов может появиться в Ликино-Дулеве

Решение о строительстве комплекса по переработке отходов в Ликино-Дулеве будет принято после проведения ряда экспертиз. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
В настоящее время комиссия оценивает ряд территорий на возможность строительства нового предприятия. В частности, будет проведена экологическая экспертиза.
Если после завершения проверок будет принято положительное решение, начнется разработка проекта.
Как пояснил Евгений Хромушин, строительство подобных комплексов позволит прийти к нулевому захоронению отходов. В настоящее время в регионе построено три подобных комплекса, их количество необходимо довести до 12.
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