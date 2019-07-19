Почти 50 тысяч паломников поклонились мощам Петра и Февронии в Москве
Почти 50 тысяч паломникам поклонились мощам святых Петра и Февронии с момента их принесения из Мурома в Москву 14 июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси.
Так, по состоянию на 20:00 19 июля в храм Христа Спасителя пришли прикоснуться к святыне 47 400 верующих.
Ранее сообщалось о том, что время доступа к мощам увеличится на один час 20 июля, в субботу. Об этом пишет агентство «Москва».
Напомним, что Мощи святых князя Петра и его жены Февронии, которые жили в Муроме (Владимирская область) на рубеже XII-XIII, доставили в Москву 14 июля 2019 года. 21 июля их увезут обратно в Муром. В этот день поклонение мощам проводиться не будет.
Читайте также: О чем просят люди, пришедшие приложиться к мощам Петра и Февронии