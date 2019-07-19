Пропавшие в Карелии московские туристы нашлись
Пропавшая в Карелии семейная пара из Москвы вышла на связь с близкими. Ольга и Николай Евсюковы рассказали, что их «исчезновение» было связано с отсутствием связи на некоторых участка маршрута.
— Мы отлично прошли реку, отлично вышли в море, встали на мысу, и начался шторм. Штормовали три дня. Потом встали в бухте Сухой, штормовали еще два дня. Потом доплыли до бухты Кивиканда и там стояли неделю на озере у рыбака, с которым и договорились, чтобы он нас на катере довез до Нижней Полуноги, — рассказала туристка.
В региональном управлении МВД сообщили, что в исчезновении москвичей нет криминальной составляющей, пишет «Лента.ру».
Напомним: путешественники отправились в плаванье на байдарке вдоль берега Белого моря до деревни Полонга. Об их местонахождении ничего не известно почти одиннадцать дней.
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