Самолет «Нордвинда» оказался исправным вопреки инциденту в Шереметьево
• 23:53 • 19 июля 2019
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Boeing 737 авиакомпании Nordwind направлялся из Москвы в Ереван
Фото: официальный сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ (https://mmsut.sledcom.ru/)
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Ереван, технически исправен — несмотря на инцидент в столичном аэропорту Шереметьево.
Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, в салоне задымления не было, лишь появился посторонний запах из-за испарений из системы кондиционирования, сообщает РИА Новости.
Напомним, Boeing 737 авиакомпании Nordwind направлялся из Москвы в Ереван. В кабине пилотов произошло задымление. Все 173 пассажира были эвакуированы.
В пресс-службе московского аэропорта Шереметьево опровергли информацию о восьми пострадавших в результате инцидента — лишь двое человек действительно были госпитализированы.
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