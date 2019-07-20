Диетолог перечислила позитивные последствия отказа от сахара
Президент Академии нутрициологии и диетологии Невады Саманта Куган рассказала, какими приятными последствиями для организма может обернуться отказ от употребления сахара.
Как объясняет эксперт, отказ от сахара лишает тело притока пустых калорий и способствует потере лишнего веса — при условии, что энергетическую ценность сахара не заменит другой вредный продукт. Если же заменить сахар продуктами, богатыми клетчаткой и нежирным белком, это оздоровит рацион и пойдет на пользу здоровью.
На этом фоне улучшится состояние кожи, ногтей и волос, рассказывает Куган. Кроме того, повысится работоспособность и эффективность тренировок, нормализуются циркадные ритмы и сон.
При этом диетолог предупреждает, что на первых порах отказ от сахара может вызывать симптомы абстинентного синдрома. Чтобы облегчить «ломку» по сахару, рекомендуется соблюдать питьевой режим, а вместо сладкого чаще употреблять фрукты, сообщается на официальном сайте Университета Невады.
Ранее медики посоветовали не налегать на сладкое тем, кто хочет обезопасить себя от заболеваний печени.
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