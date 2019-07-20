Железнодорожники назвали дату открытия платформы Крекшино
Пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения» информирует пассажиров, что платформа Крекшино Киевского направления Московской железной дороги откроется после реконструкции 20 октября 2020 года.
С 20 июля пригородные поезда будут проходить станцию Крекшино без остановки, кроме того, введен ряд ограничений для наземного транспорта: в частности, запрет на остановку или стоянку грузовых транспортных средств на автомобильной дороге 46К-1022 в районе деревни Власово.
В течение всего периода закрытия платформы Крекшино от станции Кокошкино будут курсировать компенсационные автобусы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что причиной закрытия платформы Крекшино станут работы по реконструкции пассажирской инфраструктуры станции и строительство дополнительного пути на участке Солнечная — Апрелевка.
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