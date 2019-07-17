Платформа Крекшино Киевского направления МЖД будет закрыта с 20 июля
Платформа Крекшино Киевского направления Московской железной дороги с 20 июля будет закрыта на реконструкцию. Работы планируют завершить в IV квартале 2020 года, проинформировали в пресс-службе магистрали.
— С 20 июля пригородные поезда Киевского направления МЖД будут проходить станцию Крекшино, расположенную в Новой Москве, без остановки. Для перевозки пассажиров между станциями Крекшино и Кокошкино запустят автобусный маршрут, — указано в сообщении.
Уточняется, что причиной временных мер станут работы по реконструкции пассажирской инфраструктуры станции и строительство дополнительного пути на участке Солнечная — Апрелевка.
После завершения работ для пассажиров будет открыта новая платформа с навесом на всю длину. Кроме того, для повышения безопасности на ней появится пешеходный тоннель, оснащенный лифтом и эскалаторами, передает агентство городских новостей «Москва».
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