Иосиф Пригожин раскрыл творческие расходы Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, какие траты несет его супруга, певица Валерия, в связи с профессиональной деятельностью.
По словам Пригожина, артисты вынуждены перераспределять свои доходы таким образом, что в итоге в кармане остается не более 10-30 процентов заработанных денег.
В частности, Валерия, по его словам, за последний месяц вложила около 3,5 миллиона рублей в песню, аранжировку и съемки клипа. Еще полтора миллиона ушло, «чтобы таргетировать всю эту историю». Телевизионные съемки, по утверждению продюсера, каждый раз требуют по 150 тысяч рублей. Наряду с этим приходится содержать коллектив, выступающий с артистом, цитирует Пригожина Национальная служба новостей.
Ранее Росстат выяснил, что зарплату более миллиона рублей в месяц в России получают 11 287 человек.
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