Эксперты заявили о четырехкратном росте спроса на пилотов в России
За два года спрос на пилотов в России вырос почти в четыре раза. Соответствующие данные были получены по результатам исследования ВНИИ труда.
Предположительно, данная ситуация связана с оживлением экономики страны и активным развитием малой авиации. При этом наибольший спрос, согласно данным Росстата, приходится на специалистов высшего уровня квалификации.
— Высокий спрос на пилотов воздушных судов – доля вакансий выросла с 1,8 процента в 2016 году до 6,7 процента в 2018 году, — указано в сообщении ВНИИ труда.
Кроме того, был отмечен дефицит проводников железнодорожных вагонов, кондукторов общественного транспорта, стюардов и бортпроводников.
В институте подчеркнули, что на сегодняшний день развиваются не только пассажирские, но и грузовые авиаперевозки. Это, в свою очередь, способствует появлению дополнительных вакансий, передает РИА Новости.
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