Два самолета столкнулись в аэропорту США
• 09:07 • 20 июля 2019
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В результате происшествия никто не пострадал
Фото: https://pixabay.com
Два самолета столкнулись в аэропорту в США. Инцидент произошел в Бостоне.
Согласно имеющейся информации, воздушные судна Boeing 757 и Boeing 767 задели друг друга крыльями. Это случилось во время выруливания одного из них на стоянку. Самолет, прибывший из Сан-Франциско, случайно зацепил готовящийся к вылету борт.
В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент ведется расследование инцидента, которое позволит оценить материальный ущерб от столкновения самолетов, передает CBS.
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