Наивысший уровень опасности объявили в Японии из-за ливней
На территории нескольких районов префектуры Нагасаки в Японии был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Их причиной стал тайфун Данас на юго-западе страны. Об этом в субботу, 20 июля, объявило Главное метеорологическое управление Японии.
— Ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было. Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее, — указано в сообщении.
В городе Гото, где была объявлена эвакуация для 36 тысяч человек, за один час выпало более 110 миллиметров осадков, передает РИА Новости.
Продолжительные ливневые дожди значительно повышают риск разливов рек и появления оползней.
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