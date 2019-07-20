Одобрен законопроект о создании единого ресурса с данными о населении
Законопроект о создании единого информационного ресурса со сведениями о населении России был одобрен правительством РФ. Соответствующее решение было опубликовано на сайте кабмина.
Документ разработал Минфин РФ. Ресурс будет содержать сведения, основанные на содержащихся в других государственных и муниципальных информационных системах данных. Полномочия по его формированию и ведения предлагают закрепить за ФНС России.
Согласно информации, предоставленной на сайте кабмина, на сегодняшний день в стране не существует единого централизованного ресурса, который содержит базовые сведения о населении. Его создание позволит получать полные и достоверные данные о физлице, которые необходимы для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.
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