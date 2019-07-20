Более 50 компенсационных автобусов работают у закрытых станций Филевской линии
Вдоль закрытых станций Филевской линии столичного метрополитена курсируют более 50 компенсационных автобусов. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
— Мосгортранс запустил бесплатные автобусы в районе временно закрытого участка Филевской линии метро. Здесь работают два бесплатных маршрута: «КМ1» и «КМ2», — указано в сообщении.
Уточняется, что на линии работают низкопольные автобусы особо большой и средней вместимости. Ими можно воспользоваться с 5:00 до 2:00. Интервал движения транспорта составляет две минуты.
Ряд станций Филевской линии был закрыт в связи с работами по реконструкции ее наземного участка. Обычный режим работы будет возобновлен утром в понедельник, 22 июля, передает агентство городских новостей «Москва».
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