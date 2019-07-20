Специалисты выбрали дизайн станции Большой кольцевой линии «Стромынка»
Столичные эксперты определили, как будет выглядеть станция Большой кольцевой линии «Стромынка». В ее дизайне будет использован образ солнечного света, который пробивается сквозь листву, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.
Такой дизайн выбран из-за территориального расположения станции, а именно из-за близости к парку «Сокольники».
— Изменения в проекты во время их реализации вносятся практически всегда, это нормальная практика. Важно, чтобы при этом не страдало качество архитектуры, особенно когда речь касается конкурсных работ. «Стромынка» — замечательный пример того, как авторы успешно довели проект до реализации, без значительных перемен. Образ света, пробивающегося сквозь листву деревьев, сохранился, — отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, теперь в дизайне станции будет использован и красный цвет, который стал ассоциироваться с осенним лесом.
К слову, над платформой пройдут пешеходные балконные галереи, обрамленные светильниками, которые направят как на платформу, так и на ее потолок, украшенный перфорацией. Кроме того, в оформлении станции будут преобладать белый и серый цвет. В свою очередь специалисты построят стены и колонны из мрамора, а пол будет сделан из гранита.
Наземные вестибюли спроектированы почти полностью стеклянными, с перфорированными металлическими вставками. Уже завершено сооружение ограждающих конструкций южного вестибюля со стороны станции «Сокольники» под Сокольнической площадью с выходом к Русаковской улице.
Напомним, конкурс на три станции Большой кольцевой линии — «Шереметьевская», «Ржевская» и «Стромынка» — прошел в 2017 году.
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