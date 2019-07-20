Крупнейший в Европе теннисный клуб построят на территории «Лужников»
Власти столицы приняли решение открыть новый теннисный клуб к 2020 году. Он будет располагаться на территории спортивного комплекса «Лужники», об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
На данный момент завершены работы по установке фундамента.
К слову, теннисный клуб будет состоять из 14 крытых и 7 открытых кортов. Также на территории комплекса построят 4 площадки для игры в сквош, тренажерные залы и бассейн.
— Также завершаются работы по гидроизоляции подземной части и строительству инженерных сетей. Рабочие уже приступили к устройству монолитных конструкций надземной части, — пояснил Марат Хуснуллин.
Площадь здания составит 36 тысяч квадратных метров. На территории комплекса будут локации для игры в настольный теннис и многое другое.
— Для детей здесь будут работать школа тенниса, спортивные и игровые залы, развивающие кружки. Также в здании откроются центр функциональной подготовки, тренажерные залы, разминочные помещения с беговыми и велотренажерами, банный комплекс и оздоровительный центр, — добавил Марат Хуснуллин.
Здание теннисного клуба оформят в современном архитектурном стиле деконструктивизм, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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